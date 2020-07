Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, contracandidatul lui Marcel Ciolacu la șefia Partidului Social Democrat, a transmis luni seara un mesaj colegilor sai din partid, dupa ce cu o zi in urma a fost ironizat de Ciolacu. Eugen Teodorovici a ținut sa precizeze inca de la inceputul mesajului sau ca nu vrea sa-i dea replica…

- Candidat la șefia PSD, Eugen Teodorovici, susține ca el nu discuta cu Marcel Ciolacu ci doar cu parlamentarii și colegii din PSD, asta pentru ca-și dorește o schimbare de paradigma.Citește și: Raed Arafat, mesaj pentru protestatarii din Piața Victoriei: Ii așteptam la spital! Sigur se vor…

- Mai multi lideri din teritoriu il suspecteaza pe Marcel Ciolacu ca nu vrea sa depuna motiune impotriva Guvernului Orban pentru ca e inteles cu presedintele Klaus Iohannis, sustin surse politice. De asemenea, liderii PSD vor discuta despre legea carantinei si izolarii, dar si despre referendumul Fara…

- In interiorul Partidului Social Democrat a izbucnit un adevarat razboi. Liderul interimar, Marcel Ciolacu a reacționat acid cu privire la președintele executiv al partidului, Eugen Teodorovici.

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici lanseaza un atac dur asupra Guvernului, dar și a liderului interimar al PSD, Marcel Ciolacu. In opinia lui Teodorovici, Ciolacu are o mentalitate ”de tipul ‘capului plecat” in fața atacurilor președintelui…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca alegerile locale si parlamentare vor avea loc atunci cand pericolul cauzat de pandemia de coronavirus va fi depasit si crede ca acest lucru se va intampla pana la sfarsitul anului. „Alegerile vor fi cand pericolul va fi depasit.…

- „Multa sanatate colegului meu Marcel Ciolacu !? Sa aiba puterea de a trece cu bine peste aceasta cumpana. Cred ca stresul si oboseala si-au spus cuvantul. Iata ca acestea pot face ravagii chiar si in viata oamenilor in putere. O stiu din proprie experienta. Doar in astfel de momente realizam cat de…

- Cum se vor organiza Bacalaureatul si Evaluarea Nationala in 2020: Activitatea de pregatire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi și va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauza de cel puțin 10 de minute la fiecare ora, pentru aerisirea incaperilor. La activitațile de pregatire…