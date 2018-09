Eugen Teodorovici isi doreste acces la serviciile medicale publice in functie de plata CASS

Stiri pe aceeasi tema

- "In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante, pachetul 1, pachet de baza, ai un alt venit la care se plateste CASS, deci implicit o contributie mai mare, atunci ai al doilea pachet, cu alt tip de servicii, asta cred ca e sistemul logic", a afirmat vineri Eugen Teodorovici, potrivit…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca este normal sa existe mai multe pachete de servicii medicale, iar cetatenii sa aiba acces la ele in functie de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). "In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante,…

- Guvernul pregateste saptamana viitoare o ordonanta de urgenta privind reducerea TVA la serviciile din turism de la 9 la 5%, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. „Saptamana viitoare pregatim un proiect de OUG care va avea aceasta masura (n.r. – reducerea TVA la serviciile din turism de…

- Eugen Teodorovici este unul dintre cei mai importanți miniștri din cabinetul Viorica Dancila și, totodata, unul dintre potențialii inlocuitori ai sai. Multe voci din PSD sunt pentru promovarea lui Teodorovici in funcția de premier, lucru care nu e pe placul lui Liviu Dragnea.Intrebat daca…

- Piata de celule stem din Romania este mare, pentru ca frica romanilor de sistemul public e atat de mare incat oamenii cauta solutii ca sa se asigure, iar celule stem sunt o asigurare buna, sustine Bogdan Ivanescu, manager general al Stem Sure. Banca de...

- Pașapoartele simple pentru București și Ilfov se vor elibera din noul sediul inființat in incinta mall-ului ParkLake, din sectorul 3 al Capitalei. Tot acolo se vor depune și cererile de eliberare a documentelor noul sediu fiind operațional din data de 16 iulie. Serviciile de pașapoarte din Pipera și…

- Familia Iohannis trebuie sa plateasca 1,2 milioane de lei, pentru prejudicii aduse statului din incasarea unor chirii din imobilul de pe str. Nicolae Balcescu, din Sibiu, pierdut definitiv in instanta, a declarat vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Societatea Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca, in prezent, desfasoara un amplu program de verificare a activitatii si serviciilor derulate in cadrul parcarilor publice cu plata din municipiu, aflate in administrarea sa, precum si a conformitatii…