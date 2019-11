Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Maria Rusu s-a intors la ”Chefi la cuțite” cu un desert de aur și o poveste de viața cutremuratoare. Cum a reușit copila abandonata de tatal pe care il iubea ca pe un zeu sa se ridice din suferința și sa devina o femeie de nota zece?

- Canotoarea Madalina Beres, medaliata cu bronz la JO de la Rio de Janeiro, a declarat, joi, ca in cadrul lotului de canotaj exista concurenta deoarece la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor s-au calificat barcile, nu si sportivii care vor participa. "Pregatirea pentru Tokyo merge…

- Maria Buza este una dintre cele mai iubite actrițe și artiste din showbiz. Mereu cu zambetul pe buze și cu stare pozitiva, nu ai crede ca vedeta a trait o drama in urma cu ceva timp. Concurenta de la Asia Express a dezvaluit care a fost cea mai mare cumpana din viața ei. Ziua in care a devenit mama…

- "Pentru ca și noi venim cu sufletul deschis catre ei, ca sa ii ascultam și sa ne sfatuim, pentru ca ii apreciem și ii iubim așa cum sunt, in simplitatea și diversitatea lor, cu bune și cu rele, fara intenția de a-i eticheta, de a-i clasifica, a-i deosebi, a-i imparți, de a-i dezbina și, cel mai grav,…

- Eugen Teodorovici, a declarat, astazi, inainte de votul pentru succesorul lui Calin Popescu Tariceanu la șefia Senatului, despre susținerea PSD a lui Teodor Meleșcanu in aceasta funcție ca ”ne place, nu ne place, așa s-a decis”.

- Alina Bucur are 17 ani si, in timpul liber, participa voluntar la cursuri la o scoala de vara din oras unde ii invata pe copii limba engleza si realizeaza jucarii din plus din materiale reciclabile. O recomanda performantele ei la limba engleza: in aceasta vara a fost la Oxford cu o bursa, unde a participat…