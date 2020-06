Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici i-a criticat joi, la Interviurile Digi24.ro pe cei care se dezic de Liviu Drangea și a precizat ca daca va fi președintele PSD iși va asuma istoria partidului „cu bune și cu rele”. Teodorovici a spus despre actuala conducere interimara, alcatuita din…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici este invitat la Interviurile Digi24.ro. Teodorovici anunța daca va candida pentru funcția de președinte al PSD și va vorbi despre conflictul cu tabara Ciolacu-Stanescu. Ce susținere are in partid și cum a ajuns sa fie susținut de oamenii loiali lui Dragnea,…

- Mirela Matichescu și Eugen Teodorovici (foto: Facebook) Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor in guvernul Dancila și un influent politician in Dobrogea, a depus un amendament prin care toate terasele construite ilegal pe litoralul Marii Negre pot scapa de la demolare, noteaza G4Media . Amendamentul…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorivici, da de ințeles ca va candida pentru șefia PSD. Intr-un mesaj pe Facebook, Teodorovici vorbește despre revenirea PSD la guvernare și despre rolul viitorului președinte al partidului. "Am afirmat și am (și) demonstrat intotdeauna ca, in plan economic,…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, este prezent, joi dimineața, la sediul DNA. El susține ca a venit pentru a face o cere sa asculte inregistrarile din cadrul unui dosar in care a fost vizat in 2013 și care intre timp a fost clasat.Citește și: SURSE - Tariceanu pregatește o…

- Imaginea a fost publicata initial de Rodica Nassar, care a avut mai multe mandate de deputat din partea PSD. "Poza este facuta in biroul premierului Ludovic Orban, la etajul 1, in Victoriei, in cabinetul Ion Antonescu. In același birou au stat Boc, Nastase și Tariceanu. Premierii care nu au…

- „Vulnerabilitatile acestei economii vin din Parlamentul Romaniei. Pana acum am reusit sa oprim aceste masuri populiste pe care le vad la majoritatea partidelor de Opozitie din Parlament. Unele scad venituri, altele cresc cheltuieli, dar nu au nimic in spate, nu au o fundamentare riguroasa si toate pun…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului 'Prima casa', precum si pentru aprobarea unor masuri de aplicare a acestuia.…