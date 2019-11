Eugen Teodorovici le-a transmis colegilor din PSD ca el nu va demisiona din poziția de președinte executiv, dar ca PSD are nevoie de un Congres. In timp Teodorovici ce le dadea declarații jurnaliștilor inainte de ședința CEX, Marcel Ciolacu, șeful puciștilor din PSD, intra in curte, iar fostul ministru de Finanțe a exclamat: ”vine liderul maxim!”

”Nu mi-a spus-o in fața. Daca o spune, sa o spuna la partid. Eu nu imi dau demisia. Eu nu am cedat in fața unor competiții. Trebuie sa respectam statutul. Congres trebuie facut cat mai repede, dar ținand cont de pașii care trebuie facuți inainte.…