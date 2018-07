Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, vineri seara, ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul Viorica Dancila si cu președintele ANAF, Ionut Misa, pentru a pune capat controversei pe tema imobilului din Sibiu pierdut in instanta de familia presedintelui Klaus Iohannis, transmite…

- Chiria lui Iohannis ii incaiera pe Teodorovici și Mișa. Ministrul Finantelor a anuntat ca asteapta motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu pierdut de familia presedintelui Klaus Iohannis sa treaca in proprietatea statului. Teodorovici ii atrage atenția lui…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca asteapta motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu pierdut de familia presedintelui Klaus Iohannis in 2015 sa treaca in proprietatea statului, iar seful Fiscului, Ionut Misa, nu va mai fi subordonatul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca pana la finalul anului intentioneaza sa elimine masura de proprire a conturile romanilor, afirmand ca este o abordare agresiva a statului. "Nu te poti uita in ochii unui roman simplu, care n-are niciun fel de instrument de aparare. O sa…

- In conditiile in care, intr-o declaratie sustinuta de la Parlament, in cursul zilei de joi, liderul PSD a cerut, via media, lamuriri de la seful ANAF, Ionut Misa, dar si de la ministerul condus de Eugen Teodorovici cu privire la stadiul recuperarii sumelor incasate de catre seful statului, din chirie,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca ANAF va recupera suma incasata drept chirie, in urma unui imobil pe care presedintele Klaus Iohannis l a pierdut in instanta, informeaza Antena3.ro. "Chiar acum doua zile i am cerut sa mi prezinte o astfel de situatie Este obligatia domnului…

- ANAF a inceput actiunea de recuperare a banilor incasati de familia Iohannis din inchirierea casei pe care a pierdut-o in instanta, a anuntat joi ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Declaratia lui a venit dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca este ingrijorat de activitatea Fiscului…

- Pensiile se vor mari cu 10% de la 1 iulie si nu vor fi probleme in privinta platii pensiilor si salariilor, a dat asigurari, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Sunt bani si vor fi pana la final de an pentru pensii si salarii. Noi ne uitam foarte atent pe fiecare cifra -…