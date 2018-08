Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta in sedinta de joi un proiect prin care va continua programul de ajutoare de stat destinate investitiilor cu impact major in economie, plafonul de eligibilitate pentru investitori coborand de la 10 la 3 milioane de euro, a anuntat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Guvern: Norme metodologice referitoare la domeniul achizitiilor publice Guvernul a adoptat, în sedinta de de astazi, o hotarâre privind normele metodologice referitoare la domeniul achizitiilor publice, a anuntat purtatorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu. "În…

- Eugen Teodorovici anuntanoi schimbari la codurile fiscale. "O sa lansam saptamana aceasta scrisori catre cei implicati in discutiile pe Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala. Atatea modificari avute, este normal sa le punem intr-un singur loc. Daca nu faci asta, iei articol cu articol, Codul…

- Companiile din Romania ar putea fi clasificate in functie de rating si nu de dimensiune, cele din clasa A putand beneficia de facilitati, a afirmat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat ca PSD si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au mintit cand au sustinut ca nu se grabesc sa aprobe proiectul care ii obliga pe romanii din Diaspora sa justifice sumele de peste 2.000 de euro trimise in tara, Guvernul adoptand documentul in sedinta de joi.

- Eugen Teodorovici, tinta unei noi motiuni simple, depusa de Opozitie. Ministrul de Finante va veni, saptamana viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, sa dea explicatii privind situatia masurile fiscale, dar si pe Pilonului II de pensii. PNL a depus o noua motiune simpla. Liberalii au depus, la Camera…

- Guvernantii dau asigurari ca, de la 1 iulie, pensiile se vor majora cu 10% si ca nu vor fi probleme nici cu plata acestora, nici cu plata salariilor. "Pentru fiecare masura pe care am avut-o pentru acest an, impactul bugetar a fost prevazut in acest an in buget. Tot ce s-a prevazut in acest…

- Radu Craciun, directorul general al fondului BCR Pensii și președinte al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), vorbește de la 14:30, la interviurile Libertatea Live, despre Pilonul II de pensii și planurile autoritaților legate de acesta. Peste 7 milioane de romani sunt…