Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 72 de ani care a disparut vineri seara, pe cand se intorcea la unitatea de cazare, a fost gasit, azi, intr-o padure in apropiere de localitatea Harja. Barbatul, de loc din Vaslui, venise in stațiunea Slanic Moldova ca turist. El a fost dat disparut saptamana trecuta și, in fiecare zi a…

- Viorel Ilie, fost ministru pentru Relația cu Parlamentul in Guvernele PSD, a fost numit director in cadrul Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei, potrivit economica.net. Viorel Ilie a fost numit in funcția de director al direcției de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La data de 02 august a.c., in jurul orei 13.30, in timp ce executau activitatea de patrulare pe raza orasului Buhusi, politistii au observat pe strada Republicii, un autoturism care era suspendat pe bordurile scuarului ce separa sensurile de mers, fara a se putea redresa, blocand circulatia pe sensul…

- La data de 24 iulie a.c., in jurul orei 18:30, o patrula de poliție ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu pe raza comunei Ungureni, au depistat in flagrant delict, o femeie 54 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta alcoolului. In urma testarii cu…

- S-au inmulțit mesajele prin care cetațenii semnaleaza prezența urșilor (specie strict protejata) in județul Bacau, ultima adresa fiind trimisa de primarul comunei Pargarești chiar astazi. Alte sesizari oficiale s-au primit de la primariile Nicolae Balcescu, Palanca, Parincea. Prezența urșilor a fost…

- In urma accidentului cumplit in care pilotul de curse Adrian Cernea, fost campion național de off-road, a decedat in timpul unei competiții care se desfașura la Slanic Moldova, Instituția Prefectului face urmatoarele precizari. Pentru desfașurarea etapei a II-a a Campionatului Național de Off-road,…

- ,,Observatorul Roman de Sanatate”, organizație non-guvernamentala, ne-a oferit recent un Raport („Siguranța pacientului in actul medical”), care pune sub semnul unei mari intrebari securitatea noastra. In 2020, in doar patru cazuri de malpraxis medicii au ramas fara drept de practica. 42% dintre spitalele…

- Jandarmii montani vor fi prezenți, in acest sfarșit de saptamana, in stațiunile Slanic Moldova și Tg.Ocna, pe traseele turistice și in zonele de agrement, pregatiti sa intervina in ajutorul persoanelor aflate in dificultate. Totodata, jandarmii montani desfașoara activitați de informare a turiștilor…