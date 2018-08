Eugen Teodorovici a anunțat, in urma cu puțin timp, ca fondul de rezerva al Guvernului este "zero". Ministrul Finanțelor a explicat unde s-au alocat banii și care sunt situațiile care nu au fost prevazute in momentul in care s-a facut bugetul pentru anul 2018.

"Sunt publicate in Monitorul Oficial"

"Fondul de rezerva al Guvernului este astazi zero pentru ca am alimentat tot timpul situațiile care au aparut, noi am tot dat la inundații, calamitați naturale, pesta porcina. Sunt publicate in Monitorul Oficial hotararile de Guvern prin care Guvernul a alocat sumele respective. Sumele…