Eugen Teodorovici a pierdut prima batalie in lupta pe care o poarta cu președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, cererea depusa de fostul ministru al Finantelor in care solicita amanarea desfasurarii Congresului extraordinar al PSD, care are loc sambata, 22 august. Teodorovici a introdus pe rolul tribunalului o ordonanta presedintiala […]