Vacante in Crimeea pentru copiii lui Assad

In vara anului trecut, dictatorul sirian si-a trimis in mare secret copiii fix in tara celui care-l tine (inca) la putere si in viata: Vladimir Putin. Fireste, copiii nu sunt responsabili de actiunile parintilor lor, valabil si pentru cei ai lui Bashar al-Assad. In timp ce copiii sirieni mor lent, gazati, cei trei… [citeste mai departe]