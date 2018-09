Stiri pe aceeasi tema

- Fiecarui cetatean trebuie sa-i fie respectat dreptul constitutional de a-i fi ocrotita sanatatea, iar un sistem de servicii functional trebuie sa se bazeze pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii, afirma ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, subliniind ca afirmatia sa…

- Declaratia ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, referitoare la acordarea despagubirilor pentru locuitorii afectati de inundatii poate fi catalogata drept autodenunt. Ce ne spune ministrul? Ca, pana acum, Guvernul a acordat despaguburi...

- Peste 602.000 de declaratii unice au fost depuse pana in prezent, iar 30% online, ceea ce reprezinta o crestere fantastic de mare, de la 5% la inceputul anului, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, adaugand ca declaratiile depuse in format de hartie trebuie confirmate online pana…