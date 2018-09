Stiri pe aceeasi tema

- Iata declarațiile președintelui: Despre participarea la ședința PNL Și ședința, și eu suntem in Sibiu. Da, e o ședința informala, am decis sa vin, sa-i salut, fiind in Sibiu mi s-a parut o coincidența care merita exploatata. Summitul aferent președinției Consiliului UE se va ține in…

- Stenograma Guvern ”Lumea trebuie sa ințeleaga ca oricine e in situația asta trebuie sa-i fie aplicata legea, ca e președinte, ca e coleg de partid, ca e oricine altcineva din Romania. Nu am incercari de a scapa pe cineva, nu am aceasta libertate ca ministru de Finanțe, ca om care sunt obligat sa…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, luni seara, ca mecanismul pe care Ministerul de Finanțe, prin ANAF, trebuie sa-l urmeze in cazul casei din Sibiu deținute de președintele Klaus Iohannis este aplicarea legii."Noi ințelegem foarte bine, avem o lege, o aplicam și aia este",…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri seara, ca nu a existat niciun fel de intenție din partea președintelui Klaus Iohannis de a returna banii datorați statului, precizand ca, daca o impune legea, va pune sechestru pe casa din Sibiu, transmite Mediafax.Solicitat sa comenteze…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri seara, ca nu a existat niciun fel de intentie din partea presedintelui Klaus Iohannis de a returna banii datorati statului, precizand ca, daca o impune legea, va pune sechestru pe casa din Sibiu.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a vorbit din nou, joi, despre amnistia fiscala, dar nici de aceasta data nu a oferit detalii clare. A incercat insa sa justifice aceasta masura precizand ca, daca acele companii cu datorii nu vor fi ajutate, costul disparitiei lor va fi mai mare decat…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut publica lista datornicilor din Romania, la ordinul ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici. Peste 11.000 de persoane fizice, cu datorii de peste 14 miliarde lei in total, la 31 martie, se afla pe aceasta lista.Citește și: SCANDAL MONSTRU…