- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a declarat vineri la Constanta ca de amnistia fiscala ar putea beneficia companiile de stat „cu datorii istorice”, mentionand ca se fac analize la nivelul ministerului, iar o decizie in acest sens se va lua la sfarsitul verii.

- Firmele in insolvența sau persoanele care au datorii la chirii, nu au cum sa faca din punct de vedere legal obiectul unei amistii, a declarat joi, intr-o conferința, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, potrivit Mediafax. "Legea prevede niște categorii care nu au cum sa faca obiectul unei amnistii"

- Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat miercuri ca Darius Valcov si Eugen Teodorovici folosesc ca pretext faptul ca Romania este in anul Centenarului pentru a justifica amnistia fiscala, cei doi recunoscand si ca nu au cu sa recupereze datoriile de la companiile de stat.

- Vine amnistia, dar nu este penala , e fiscala: Ministerul Finanțelor pregatește o amnistie fiscala care se va aplica atat persoanelor fizice, cat și celor juridice care aveau datorii la ANAF la data de 31 decembrie 2017, iar datorii de aproximativ 100 de miliarde de lei vor fi șterse, scrie Hotnews.ro…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a avansat recent ideea unei amnistii fiscale, reluand aceeasi initiativa pe care a avut-o si in perioada 2015 – 2016 pe cand ocupa aceeasi functie. Studii efectuate de FMI arata insa ca, pe termen lung, efectele vor fi dezastruoase, fiind foarte posibil ca oamenii…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, afirmat vineri ca un proiect privind amnistia fiscala este „in lucru” și va fi discutat „in urmatoarele zile, la nivelul Coaliției și Guvernului”. „Amnistia fiscala e un subiect pe care care il avem in lucru la Ministerul de Finanțe. E un posibil mecanism pentru…

- Teodorovici anunța ca Guvernul are in lucru o amnistie fiscala. Ministrul Finanțelor Publice a precizat ca acest subiect va fi analizat in cadrul ministerului și al Guvernului, pentru a se vedea daca o astfel de masura poate fi aplicata și care vor fi efectele. El a precizat ca amnistia nu are prag,…

- "Referitor la problematica Pilonului II, atat de discutata si disputata in ultima perioada, doresc sa fac doar doua precizari. In primul rand, nu se pune problema unei nationalizari. Eu am spus ca este firesc sa existe o analiza dupa aproximativ 10 ani de functionare a acestui mecanism si ca vom…