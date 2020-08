CTP îl desfiinţează pe regizorul Cristi Puiu pentru discursul anti-mască de la TIFF: Este o măgărie agitatorică

"Este o magarie agitatorica menita sa-i promoveze filmul. Daca nu as lua in considerare aceasta posibilitate ar trebui sa-l consider pe distinsul regizor dl Puiu de-a… [citeste mai departe]