- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a anunțat luni ca Guvernul a anulat restricțiile pentru sporturile de contact. „Vești bune. Astazi (luni-n.r.), Hotararea de Guvern care prelungește starea de alerta a eliminat restricțiile pentru (box, lupte, arte marțiale, etc.). In cateva zile, dupa…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a lansat un atac dur la adresa ministrului Educației in contextul masurilor impuse pentru redeschiderea școlilor și cere, printr-o postare pe Facebook, demisia de onoare a Monicai Anisie din fruntea instituției. “Astazi nu avem nicio certitudine ca școlile se pot deschide…

- Pe data de 1 august, Ordonanta privind cresterea alocatiilor pentru copii a fost publicata in Monitorul Oficial. Potrivit acesteia, incepand din luna septembrie, alocatiile copiilor vor creste cu 20%, dupa cum urmeaza: - De la 156 lei la 185 lei pentru copiii intre 2 si 18 ani - De…

- Cristina Elena Dinu, deputat PSD de Giurgiu, susține ca Partidul Social Democrat nu va lasa Guvernul condus de Ludovic Orban sa voteze articolul care prevede majorarea pensiilor cu doar 14%, ci vor opta pentru majorarea pensiilor cu 40%: „Este inacceptabil cum guvernul Iohannis – Orban are bani pentru…

- "Pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor. Ieri, Guvernul a transmis Parlamentului planul de a fixa intervale orare pentru votul celor in varsta. Cam așa cum au facut-o și in perioada starii de urgența, doua ore și pe fuga. Nu am nici un fel de dubiu ca…

- Partidul Social Democrat a lansat, pe pagina de Facebook a formațiunii, un atac dur la adresa liberalilor. Social democrații susțin ca Romania educata devine „Romania eșuata”, afirmand ca este dramatic ca intr-o guvernare unde atat președintele, cat și ministrul Educației sunt profesori, „marele plan…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca seful statului si Guvernul "nu sunt in stare" sa le spuna concret parintilor cum vor invata copiii lor in acest an scolar. "Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis si Guvernul sau nu sunt in stare sa le spuna…

- "Inainte de a purta orice discuție despre introducerea obligativitații purtarii maștii de protecție in aer liber, dl Orban și Guvernul PNL trebuie sa faca mai intai urmatorul lucru: sa dea persoanelor vulnerabile maștile de protecție promise! Sunt deja zile bune de cand licitația a avut loc!…