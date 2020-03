Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finantelor din guvernul Dancila, a declarat miercuri seara ca ar trebui incepute demersurile pentru suspendarea lui Klaus Iohannis, considerand ca acesta a incalcat decizia CCR prin numirea ca premier a lui Florin Citu, neputand sa formeze o majoritate care sa…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, catalogheaza noua propunere de premier in persoana lui Florin Cițu, ministrul demis al Finanțelor, drept o „sfidare a Parlamentului”, adaugand ca „Iohannis și PNL doresc o instabilitate politica și o criza continua”. Citește și: ULTIMA ORA Maria…

- Eugen Teodorovici lanseaza un nou atac la adresa ministrului desemnat pentru Finanțe, Florin Cițu, dupa ce a angajat Romania sa plateasca in avans, in acest an, sistemul de rachete Patriot achiziționat pentru circa 3,9 miliarde de dolari din SUA.

- Social-democrații l-au ironizat pe ministrul Finanțelor intr-o postare pe Facebook, chiar in momentul n care acesta este audiat de comisiile de specialitate din Parlament. Aceștia scriu ca nu știu cum va explica „ministrul Apocalipsa” faptul ca ar fi fost amanata creșterea pensiilor pentru 1 septembrie,…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, l-a ridiculizat pe Florin Cițu, in direct la Antena 3. Intrebat daca este spion rus, Teodorovici a izbucnit in ras și a replicat: „Cine mai asculta ce vorbește domnul Cițu?”.„Daca aș putea sa fac și eu o gluma, mi-ar fi placu sa fie ceva de…

- Fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici, a afirmat, marți seara, la Antena 3, ca actualul ministru al finanțelor, Florin Cițu, s-a intalnit recent la un restaurant cu o persoana din zona de evaziune fiscala.Noul coronavirus face ravagii in China: creștere alarmanta a numarului de morți,…

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finantelor, reactioneaza la demersul actualului ministru, Florin Cițu, de a imprumuta 3 miliarde de euro de pe pietele externe, in prima emisiune de obligatiuni denominate in euro din 2020. "Imprumuturile peneliste sunt mai 'bune' pentru Romania?", se intreaba…

- Motiunea simpla a PSD la adresa ministrului de finante a fost adoptata Foto: Arhiva. Senatul a adoptat motiunea simpla initiata de PSD la adresa ministrului de finante, liberalul Florin Cîtu. 59 de senatori au votat pentru, 56 împotriva si doi s-au abtinut. Potrivit Constitutiei,…