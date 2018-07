Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca, in ultima saptamana a lunii iulie, va avea loc prima rectificare bugetara din acest an si nu s-a pus problema sa nu fie fonduri pentru salarii, dar sunt cateva primarii in care e nevoie de asigurarea prioritara a cheltuielilor de functionare.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca PSD are dreptul sa faca miting pentru a-si exprima punctul de vedere. "Este vorba de a sustine, sa spunem... presupun ca si noi avem dreptul sa sustinem ceva, ca tot timpul vad si trec prin fata Guvernului (...). Este o abordare democratica…

- Fostul premier Victor Ponta critica in termeni duri schimbarea legislatiei privind achizitiile publice. Acesta sustine, intr-o postare pe Facebook, ca guvernl urmareste sa dea contractel unor firme de casa."Stirea de mai jos este din Septembrie 2015 ! Ministrul de Finante de atunci ( da -…

- Teodorovici ii raspunde lui Iohannis: ”Nu avem probleme și nici ingrijorari in privința sumelor pentru salarii și pensii, in 2018”, a spus ministrul de Finanțe, miercuri, la Senat. ”Domnul președinte, atunci cand a promulgat bugetul de stat, a avut acolo toate sumele pentru intregul an, cu salariile…

- Cateva zeci de manageri de spitale s-au intalnit luni, 23 aprilie, la sediul Guvernului, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta pe tema noii legi a salarizarii și a noului regulament al sporurilor. La intalnire au luat parte si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca la nivelul ministerului se studiaza foarte intens modificarea legislativa care va permite cetațenilor sa treaca de la Pilonul II de pensii la Pilonul I. Teodorovici a precizat ca aceasta trecere va fi una opționala pentru fiecare cetațean,…