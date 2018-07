Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca se fac analize la minister legat de amnistie, intentia fiind ca de aceasta sa beneficieze companii de stat care au acumulat datorii istorice si care, probabil, se vor inchide in cativa ani daca nu vor fi luate anumite masuri. O decizie legata…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca ii trimite o solicitare presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ionut Misa, sa ii spuna ce actiuni au fost intreprinse in privinta locuintei pierdute in instanta de sotii Iohannis si, in cazul in care acesta nu ii va raspunde…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovoci, a declarat joi ca nu isi doreste reinfiintarea Autoritatii Nationale a Vamilor sub conducerea Ministerului Finantelor Publice, preocuparea actuala fiind aceea de a securiza granitele cu Republica Moldova, Ucraina si Serbia."Sa rup Vama de la…

- Incepand de joi, orice persoana care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea sa le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV), anunta ANAF. „Formularul…

- In urma cu o luna si jumatate, Guvernul a anuntat ca simplifica modalitatea de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu. Mai exact, Executivul a eliminat, prin ordonanta de urgenta, obligativitatea de a anexa la cererea de restituire a taxei auto ori a timbrului de mediu a documentelor…

- Modificarea codului fiscal și al celui de procedura fiscala se va finaliza pana la la sfarșitul acestui an, printr-un demers „corect și logic”, fara initiative „populiste”, pentru a crea predictibilitate, a declarat vinerea trecuta, la Suceava, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Pentru a incheia…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, va efectua, astazi, o vizita de lucru in județul Suceava. Potrivit programului oficial anunțat, Eugen Teodorovici va vizita Biroul Vamal Suceava și Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Tot in cursul zilei de astazi, ministrul Finanțelor ...