Eugen Teodorovici anunta ca in cursul zilei de vineri si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Partidului Social Democrat. "Mi-am depus azi candidatura pentru functia de presedinte al PSD, in conditiile prevazute de actualul statut validat de Tribunalul Bucuresti, pentru ca am ales sa particip la orice competitie electorala fundamentata pe aceleasi reguli. Fac apel la responsabilitatea tuturor membrilor PSD care vor participa la congres, indiferent de functia pe care o ocupa in partid si de organizatia judeteana de care apartin, sa inteleaga ca PSD nu are nevoie, in special in situatia…