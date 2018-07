Eugen Teodorovici, anunţ despre banii de salarii "Ca element esential al rectificarii din aceasta luna, prima din acest an, luam in considerare toti banii cheltuiti pentru functionare, investitii, asta e abordarea pentru rectificarea din iulie", a declarat Eugen Teodorovici la Antena 3, potrivit Mediafax. Ministrul a afirmat ca prima rectificare din 2018 va avea loc in ultima saptamana din luna iulie. "Nu este problema in asigurarea cheltuielilor in derulare sau la nivel local, sau de functionare. Aceasta este prima concluzie la care am ajuns cu structurile la nivel central sau local. Nu s-a pus problema sa nu existe bani de salarii",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

