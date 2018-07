Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ministrului Eugen Teodorovici, sunt doua acțiuni intreprinse recent. Acesta a spus ca a cerut o verificare la ANAF si la Ministerul Finantelor. "De la Ministerul de Finanțe sunt doua acțiune intreprinse: o verificare pe care am dispus-o la nivelul Ministerului de Finanțe și la nivelul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri la Tulcea, referitor la demersurile privind recuperarea banilor datorati statului de presedintele Klaus Iohannis, ca a semnat un ordin prin care corpul de control va face verificari in acest sens atat la ministerul de resort, cat si…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, luni seara, ca mecanismul pe care Ministerul de Finanțe, prin ANAF, trebuie sa-l urmeze in cazul casei din Sibiu deținute de președintele Klaus Iohannis este aplicarea legii."Noi ințelegem foarte bine, avem o lege, o aplicam și aia este",…

- Aflat in studio la o emisiune a Antenei 3, Sebastian Bodu (fost presedinte ANAF) l-a intrebat pe Eugen Teodorovici (care facea declaratii prin telefon) ce va face cu Ionut Misa, care nu mai are nicio autoritate. In prima faza, Teodorovici nu a inteles intrebarea. "Cum? Ce ati spus? Ca eu n-as avea autoritate?…

- Ministrul Finantelor a spus ca vineri ANAF a depus o cerere catre Administratia Nationala de Cadastru prin care cere intabularea imobilului. ”Astazi s-a lamurit tot. Intr-un final, ANAF a trimis o cerere catre Administratia Nationala de Cadastru prin care cere intabularea imobilului lui Klaus…

- Eugen Teodorovici a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca a primit raspuns de la seful Fiscului, Ionut Misa, in legatura cu motivul pentru care ANAF nu a cerut de la Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu pierdut de familia presedintelui Klaus Iohannis sa treaca…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-a intrebat vineri de ce seful Fiscului, Ionut Misa, nu a trimis c[tre ANAF, atunci cand era era ministru al Finantelor, ceea ce ANAF solicita acum de la minister in situatia legata de imobilul din Sibiu pierdut in instanta, in 2015, de catre familia presedintelui…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ajuns luni in jurul orei 07.00 la sediul instituției, unde urmeaza sa ajunga o delegație din partea Comisiei de la Veneția. La intrare, ministrul Justiției și-a exprimat convingerea ca președintele Klaus Iohannis va semna decretul de revocare a șefei DNA, Laura…