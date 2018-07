Eugen Teodorovici: ANAF se va muta până la finele acestui an în fostul sediu al Antenelor "Fostul sediu al Antenelor va fi valorificat pana la finalul acestui an, pentru ca am de gand sa mutam Fiscul. Sediul este acum al statului. Pe acest spatiu cu siguranta nu vom lua atat cat a spus DNA (60 de milioane de euro). ANAF a facut o evaluare de 11 milioane de euro in 2015. Este o diferenta mare in ceea ce a spus DNA si evaluarea Fiscului", a precizat Teodorovici, intrebat daca intentioneaza sa valorifice cladirea din Baneasa de 60 de milioane de euro imputat ca prejudiciu in cazul Voiculescu. Acesta a precizat ca nu are de gand sa vanda sediile care au intrat in posesia statului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

