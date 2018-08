Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a precizat, luni, ca a purtat discuții cu firme chineze pentru achiziționarea de scanere vamale și cu Polonia pentru preluarea modelului polonez de organizare a punctelor vamale, anunța Mediafax.

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat vineri ca, inainte de aprobarea rectificarii bugetare, va avea o discutie cu prim-ministrul Viorica Dancila si cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, pentru a gasi solutii astfel incat sa nu…

- Amnistia fiscala are rolul de a șterge datoriile istorice ale companiilor de stat pentru a redeveni interesante in piața, a declarat, luni, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici."Vrem, ca economie, sa incercam sa facem ceva ca o parte importanta din economie sa fie repusa in mișcare? Adica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat, vineri, la Bucuresti, cu reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Asia Centrala, Peter Burian, despre situatia de ansamblu din Asia Centrala si cooperarea dintre UE si aceasta regiune. "Cei doi interlocutori au avut un…

- "Am modificat la Consiliul Concurentei legea lor si am introdus un departament care sa aiba obligatia sa faca o astfel de analiza pe fiecare stat membru, pentru fiecare sector de activitate, pentru a vedea modul in care agentii economici romani sunt tratati in tarile respective. Si stiti foarte bine…

- Premierul Viorica Dancila este o persoana simpla si fara orgolii, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, întrebat cum este ca prim-ministru Viorica Dancila. ”Este o persoana fara orgolii, fara aceste orgolii ieftine, este o persoana simpla.…

- Recenta reducere a contributiilor la Pilonul II de pensii diminueaza, pe termen scurt, ingrijorarile fiscale, insa ar putea avea implicatii negative pentru dezvoltarea pietelor de capital, afirma reprezentantii Comisiei Europene in Raportul privind recomandarile specifice de tara pentru 2018. Contribuţia…

- Mai mulți martori oculari au susținut ca semaforizarea funcționa eronat la acea trecere de nivel cu cale ferata. Oamenii susțin ca semaforul indica culoarea alba, de trecere, doar semnalul acustic funcționand. Atat autoritațile sosite de la fața locului, cat și procurorii de la Parchetul…