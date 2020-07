Eugen Ţapu-Nazare (PNL): PSD îşi bate joc de eforturile pentru ţinerea epidemiei de coronavirus sub control PSD isi bate joc de toate eforturile pentru tinerea epidemiei de coronavirus sub control, a declarat, miercuri, intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, viceliderul grupului PNL din Senat, Eugen Tapu-Nazare. "Cu un cinism fara margini, cumulat cu un dispret maxim la adresa medicilor si a celor care lupta cu epidemia de coronavirus, PSD respinge orice propunere pentru izolarea si carantinarea bolnavilor. Pentru liderii acestui partid nu conteaza ca numarul cazurilor de imbolnaviri este din ce in ce mai mare, nu conteaza nici ca personalul medical este epuizat dupa patru luni de lupta cu epidemia",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

