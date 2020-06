Eugen Șerbănescu, în fabrica de infractori / COMENTARIU E halucinant! Voi relata in cele ce urmeaza cum fabrica doi procurori de la Direcția Naționala Anticorupție dintr-un om absolut onest, cu o existența dovedit onorabila, un infractor. Care maine ar putea ajunge nevinovat dupa gratii. Eugen Șerbanescu a fost in anii ’90 redactor la Romania Libera, apoi a ajuns diplomat, un om de cultura relativ cunoscut, dar și-a continuat și activitatea publicistica. Pe neașteptate, ca o lovitura de trasnet, s-a trezit pe cap cu un dosar penal. Un om cu o existența relativ modesta, are astazi un sechestru pe bunuri in valoare de circa 10 milioane de euro. Ce… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

