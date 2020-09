Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Sadova, din județul Dolj, Eugen Safta, a murit in cursul acestei nopți, la cateva ore dupa ce a caștigat alegerile locale. Edilul, care candidase din partea PMP, a inceput sa se simta rau la cateva ore dupa inchiderea urnelor. Rudele și localnicii au chemat ambulanța, insa, dupa ce…

- Eugen Safta, primarul comunei Sadova, din județul Dolj, a murit în cursul acestei nopți. Edilul, care candidase din partea PMP, tocmai fusese reales pentru un nou mandat, cel de-al treilea. Edilul a început sa se simta rau la…

- Zi neagra in partidul lui Traian Basescu. Eugen Safta, candidatul PMP la primaria comunei doljene Sadova, Eugen Safta, a murit duminica noaptea, la scurt timp dupa ce caștigase cel de-al treilea mandat. Veste trista la primele ore ale dimineții Eugen Safta era primar in funcție, iar cu cateva ore inainte…

- Eugen Safta, primarul comunei Sadova, din județul Dolj, a murit in cursul acestei nopți. Edilul, care candidase din partea PMP, tocmai fusese reales pentru un nou mandat, cel de-al treilea, potrivit Digi24. Eugen Safta a inceput sa se simta rau la cateva ore dupa inchiderea urnelor. Imediat, rudele…

- Eugen Safta, primarul comunei Sadova, din judetul Dolj, a murit in cursul acestei nopti, potrivit Digi24. Edilul, care candidase din partea PMP, tocmai fusese reales pentru un nou mandat, cel de al treilea.Primarul a inceput sa se simta rau la cateva ore dupa inchiderea urnelor. Imediat, rudele si localnicii…

- Un primar din Dolj a murit la scurt timp dupa ce a castigat alegerile locale. Eugen Safta, candidatul PMP la alegerile locale din comuna Sadova, judetul Dolj, a facut infarct, duminica noaptea. Medicii de pe ambulanta care au fost chemati sa- acorde primul ajutor au efectuat manevre de resuscitare,…

- Eugen Safta, candidatul PMP care a caștigat alegerile pentru funcția de primar al comunei Sadova a facut infarct și a decedat la cateva ore dupa ce a aflat ca a fost ales pentru un nou mandat, potrivit alephnews.ro.S-a tranșat lupta in alt sector important: PNL va avea un singur primar de…

- Candidatul PMP la primaria comunei doljene Sadova, Eugen Safta, a decedat in aceasta noapte, conform publicației locale lupamea.ro. Safta, care era primarul in funcție, caștigase un nou mandat. El a facut infarct și nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Decesul a fost declarat in jurul orei 02:00.