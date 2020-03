Adicția sau dependența, așa cum este mult mai cunoscuta in limbajul comun, este definita de o gandire obsesiva și o nevoie compulsiva de droguri, alcool, alimente, sex sau alt tip de comportament, in ciuda consecințelor negative rezultate. Potrivit hipnoterapeutului Eugen Popa, președintele Asociației Romane de Hipnoza, dependența include dezvoltarea toleranței combinate cu simptomele de sevraj. In plus fața de toleranța, un dependent va experimenta pofte fizice intense și o obsesie emoționala de a-și lua “drogul” indiferent de consecințe. Dependența se dezvolta de-a lungul timpului și, de obicei,…