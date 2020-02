Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, arata ca președintele Klaus Iohannis și liderii PNL interpreteaza greșit Constituția pentru a forța alegerile anticipate. Nicolicea susține ca, in aceasta situație, este un conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și Administrația Prezidențiala, iar…

- Liderul interimar al PSD a declarat, la ieșirea de la consultarile cu președintele Klau Iohannis, de la Cotroceni, ca social democrații vor ataca la Curtea Constituționala a Romaniei propunerea de premier venita din partea PNL. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, dupa consultari,…

- Administratia Prezidentiala a transmis un comunicat referitor la activitatea președintelui Klaus Iohannis in ziua in care se va vota moțiunea de cenzura.Presedintele Klaus Iohannis va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, o delegatie a Consiliului Director al Societatii pentru conferirea…

- PSD urmeaza sa sesizeze luni Curtea Constitutionala pe cele doua legi pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. Cel putin una dintre legi, cea prin care s-a abrogat OUG 51, are serioase probleme de constitutionalitate si este putin probabil sa treaca de controlul a priori al CCR.…

- „Astazi, am participat la sedinta Biroului Permanent Interimar al #PSD , intrunire in cadrul careia am luat mai multe #decizii foarte importante si mult-asteptate de toti romanii. Astfel, in primul rand, PSD va sustine #impozitarea progresiva a tuturor pensiilor speciale din Romania! Trebuie stiut…

- Klaus Iohannis ne anunța ferm ca batalia cu PSD nu s-a incheiat. Dimpotriva. Razboiul este in toi. Și va dura atata timp cat PSD continua sa ocupe poziții importante in Parlament și in administrația publica locala. Romania este așadar in mod oficial in razboi. Intr-un razboi intern. Este din nou…

- Teodor Meleșcanu a declarat, sâmbata, ca a susținut-o pe Viorica Dancila, în primul tur al alegerilor prezidențiale, și o va sprijini și în al doilea., transmite Mediafax.Teodor Meleșcanu a fost ales, sâmbata, președinte interimar al partidului Forța Naționala. Grațiela Gavrilescu…

- Polițistul Marian Godina se poziționeaza de partea lui Klaus Iohannis în subiectul organizarii sau nu a unei dezbateri între candidații care s-au calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale.