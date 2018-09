Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Eugen Nicolicea a declarat miercuri ca toate lucrurile semnalate in scrisoarea deschisa, transmisa de lideri ai PSD, ar fi trebuit discutate in cadrul conducerii partidului, subliniind ca...

- "Primul lucru este acela ca orice scrisoare deschisa creeaza niste efecte in spatiul public si cred ca aceste lucruri care erau scrise in scrisoare precum si orice alte lucruri ar fi trebuit sa fie, in ordinea fireasca, dezbatute in cadrul conducerii si dupa aceea sa se faca o declaratie de presa…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, miercuri, ca firesc era ca nemultumirile sa se dezbata in interiorul partidului, iar demisia este un act unilateral. Social-democratul a sustinut ca „pana la scrisoare toata lumea era incantata” de conducerea partidului.

- Deputatul PSD Gheorghe Simon sustine ca scrisoarea privind demisia lui Liviu Dragnea este menita sa clarifice situatia din partid si modul in care PSD trebuie sa actioneze pe viitor. "In calitate de deputat de Maramures si de presedinte al Comisiei pentru Politica Economica, Reforma si Privatizare a…

- Lista celor care susțin scrisoarea trimisa de trei lideri PSD prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea crește de la o clipa la alta. Deputatul PSD Timiș, Adrian Pau, susține ca tot ceea ce se cere in scrisoarea care a scindat PSD trebuie sa fie implementat.Adrian Pau, deputat PSD Timiș,…

- Deputatul PSD Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a reacționat, miercuri, la scrisoarea prin care Firea, Stanescu si Tutuianu, in numele unui comitet de initiativa, cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD. “Analizam in partid, vedem ce spune statutul si hotaram. Dar punctul…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat miercuri ca scrisoarea deschisa prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea va fi analizata in sedinta Comitetului Executiv National de vineri. "Cred ca nu are...

- Deputatul PSD Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, reactioneaza la scrisoarea prin care Firea, Stanescu si Tutuianu, in numele unui comitet de initiativa, cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD."Analizam in partid, vedem ce spune statutul si hotaram. Dar punctul meu…