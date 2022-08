Stiri pe aceeasi tema

- Florin Nița (35 de ani) a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre situația sa la Sparta Praga, despre negocierile cu CFR Cluj și despre planurile de viitor. Tras pe linie moarta la formația ceha, spre nemulțumirea fanilor, care pe internet il cer titular și care ii scandeaza numele la meciuri, Florin…

- Luni, 8 august, sunt programate ultimele partide din cea de-a 4-a etapa a Superligii de fotbal: AFC Hermannstadt-FC Voluntari (ora 18.00) și FC Botoșani-Farul Constanța (ora 21.00). Duminica, 7 august, s-au disputat trei jocuri, respectiv Sepsi OSK Sf.Gheorghe-UTA Arad 0-0 (foto), Chindia Targoviște-CFR…

- Emisiunea realizata in parteneriat de Gazeta Sporturilor și Prima Sport debuteaza in aceasta seara. De la 20:30 și 23:15, „Fotbal Show”, talk-show moderat de jurnalistul GSP Costin Ștucan, pune lupa pe meciurile zilei din Liga 1, FC Voluntari - UTA și CFR Cluj - CS Mioveni. Incepand cu acest weekend,…

- CFR Cluj are echipa aproape pregatita pentru noul sezon, pe care-l incepe marți, cu Pyunik Erevan, mai lipsește doar un goalkeeper in care Dan Petrescu sa aiba incredere deplina. Florin Nița, numarul unu al naționalei, e greu de convins, iar Mihai Popa, de la Voluntari, costa prea mult. ...

- Petrolul Ploiesti a anuntat, luni, ca l-a transferat pe atacantul nord-macedonean Mirko Ivanovski. „Clubul nostru a ajuns la un acord cu atacantul nord-macedonean Mirko Ivanovski, acesta semnand cu FC Petrolul Ploiesti un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane. Bun venit, Mirko Ivanovski.…

- FC Voluntari a stabilit prețul de transfer in cazul portarului Mihai Popa (21 de ani). CFR Cluj trebuie sa plateasca un milion de euro pentru a-l aduce in Gruia. Dan Petrescu vrea sa iși definitiveze lotul inaintea debutului in preliminariile Ligii Campionilor. Una dintre principalele ținte este portarul…

- Denis Ciobotariu (24 de ani), fundaș central care aparține de CFR Cluj, este dorit de Sepsi OSK și Rapid, doua dintre echipele cu pretenții de play-off din Liga 1. Mai aproape de a-i obține semnatura este formația din Sfantu Gheorghe. Dupa o jumatate de an petrecuta sub forma de imprumut la FC Voluntari,…

- Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre cel de-al 5-lea titlul consecutiv caștigat de ardeleni și recunoaște ca triumful din acest sezon a fost cel mai greu de obținut. CFR Cluj a caștigat campionatul inca din penultima etapa, dupa victoria cu Universitatea Craiova, scor 2-1. Echipa…