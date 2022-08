Eugen Neagoe revine în Liga 1. Ce echipă va antrena Universitatea Cluj a anuntat, joi, ca noul antrenor al echipei este Eugen Neagoe (55 de ani). Acesta va debuta pe banca echipei ardelene la meciul din etapa a saptea a Superligii cu FC Voluntari, programat vineri, la ora 18.45. Neagoe ii succede lui Erik Lincar, care s-a despartit de nou-promobvata, miercuri. Pana in prezent, Eugen Neagoe a mai antrenat formațiile Aris Limassol, Nea Salamis, Politehnica Iași, Sepsi OSK, Dinamo București, FC Hermannstadt și Astra Giurgiu. Nascut in județul Dolj la Orodel, Eugen Neagoe a facut primii pași in fotbal la Universitatea Craiova, unde a cunoscut și cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Publicația germana Handelsblatt a realizat topul celor mai sarace tari ale Uniunii Europene, iar Romania se afla pe locul 6, conform Rador, citat de economedia.ro. Pe locul 1 se afla Bulgaria, urmata de Grecia, Slovacia, Croația, Letonia, Romania, Portugalia, Ungaria, Polonia și Spania. Produsul intern…

- Bulgaria, dar și Romania risca sa primeasca o noua lovitura in incercarea de a reduce dependența de gazele rusești: legatura de gaze cu Grecia s-ar putea sa nu functioneze nici in octombrie, dupa cum a informat postul public de radio de la Sofia (BNR). Punerea in exploatare a interconectorului cu Grecia…

- FCU Craiova 1948 a pierdut derby-ul cu CS Universitatea Craiova, scor 1-2, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Patronul echipei FCU Craiova 1948 formației gazda, Adrian Mititelu, a pus infrangerea gruparii sale pe seama norocului pe care l-au avut adversarii. „Am jucat cu o echipa foarte puternica.…

- Dintre țarile Europei de Est și de Sud, Romania e singura care n-a amanat meciuri ale reprezentantelor care lupta pentru a merge in grupele europene. In schimb, multe state, in frunte cu Ungaria, Serbia, Bulgaria și Croația, au amanat chiar mai multe jocuri, in vreme ce campionatele din Grecia și Cipru…

- Romania ocupa locul 16 in topul salariilor ajustate la nivelul de trai pentru poziția de programator junior, surclasand veniturile din țari ca Irlanda, Cehia, Grecia, Polonia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Cipru, Estonia și altele, arata un studiu realizat de școala de programatori Codecool. Fii…

- Fundașul stanga Steliano Filip (28 de ani) și-a reziliat contractul cu Dinamo. Fotbalistul a renunțat la cei 23.000 de euro pe care le avea de primit și a plecat liber de contract. ”Am decis, de comun acord cu clubul meu de suflet, sa inchei mai devreme al doilea contract semnat in cariera mea cu Dinamo.…

- Comisia Europeana a anunțat ca va furniza Ucrainei echipamente pentru amenințari chimice, biologice, radiologice și nucleare din stocurile de urgența gazduite de Romania, Ungaria, Suedia, Germania, Grecia și Danemarca, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mezzosoprana Iulia Buciuceanu, prim solista a Operei Romane din Bucuresti in perioada 1952 – 1983, a murit sambata, anunta Ministerul Culturii, citand un comunicat al Operei Romane din Bucuresti. „O zi neagra pentru cultura romaneasca… Odihna vesnica, Iulia Buciuceanu!”, transmite Ministerul Culturii,…