- Cristi Manea a fost dezamagit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Fundașul ardelenilor a dat vina și pe arbitraj pentru rezultatul din Gruia. In urma egalului, CFR ramane pe locul 3 in Liga 1, cu 39 de puncte, in timp ce Universitatea se afla pe locul 4, cu 36 de puncte. Cristi Manea, dezamagit…

- Eugen Neagoe, antrenorul formatiei Universitatea Craiova, a avut reprosuri la adresa arbitrilor dupa meciul incheiat la egalitate duminica, la Cluj, cu echipa CFR, scor 1-1.„Dezamagit de rezultat! Cred ca meritam cele trei puncte. Chiar daca in prima repriza nu am avut ocazii, a fost echilibrata.…

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a analizat egalul dintre olteni și CFR Cluj, scor 1-1, din play-off-ul Superligii. Tehnicianul gruparii din Banie crede ca formația pe care o pregatește ar fi trebuit sa plece acasa cu toate cele 3 puncte. De asemenea, Neagoe…

- Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului din Universitatea Craiova – FCSB 1-2. Antrenorul oltenilor a criticat in termeni duri modul in care a fost arbitrat duelul din Banie. In urma infrangerii cu FCSB, cei de la Universitatea Craiova au șanse mici sa mai caștige titlul, fiind la o distanța de…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – Rapid 3-1. Antrenorul oltenilor a fost incantat de jocul facut de elevii sai. Grație victoriei, oltenii s-au apropiat la doar 2 puncte de FCSB și continua sa spere la un loc pe podiumul Ligii 1. Eugen Neagoe, mulțumit dupa Universitatea…

- Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Andrei Ivan s-a convins in privinta lui CFR Cluj dupa meciul din a doua etapa a play-off-ului Ligii 1. Atacantul lui Eugen Neagoe e sigur ca gruparea din Banie merita sa castige confruntarea cu campioana en-titre. Neconvocat la echipa nationala, Ivan a fost integralist…

- Maurizio Sarri a fost un car de nervi dupa CFR Cluj – Lazio 0-0. Antrenorul italienilor a fost complet nemulțumit de condițiile in care s-a jucat meciul din Gruia. Lazio a eliminat campioana Romaniei și s-a calificat in optimile de finala ale UEFA Conference League, dupa 1-0 la general. Maurizio Sarri,…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca si-ar dori ca formatia sa sa invinga duminica FCSB, cu acelasi scor pe care l-a obtinut in meciul cu CFR Cluj, 2-0, potrivit Agerpres."Nu stiu daca va fi dificil sau simplu pentru noi,…