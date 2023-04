Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – Rapid 3-1. Antrenorul oltenilor a fost incantat de jocul facut de elevii sai. Grație victoriei, oltenii s-au apropiat la doar 2 puncte de FCSB și continua sa spere la un loc pe podiumul Ligii 1. Eugen Neagoe, mulțumit dupa Universitatea Craiova – Rapid 3-1: „Ma bucur […] The post Eugen Neagoe, mulțumit dupa Universitatea Craiova – Rapid 3-1: „Ma bucur din suflet ca am reușit sa ii facem fericiți pe suporteri!” appeared first on Antena Sport .