Stiri pe aceeasi tema

- Denis Ispas (28 de ani), protagonist in faza in care Cristian Sapunaru a obținut penalty-ul pentru Rapid in meciul cu U Cluj, scor final 1-0, admite ca „centralul” George Gaman a decis corect sa arate spre punctul cu var. Totuși, se intreaba de ce nu s-a luat o decizie similara etapa trecuta, la meciul…

- Alexandru Mațan (22 de ani, extrema stanga) a semnat astazi cu Rapid și a oferit primele declarații in calitate de fotbalist al giuleștenilor. Ultima oara in SUA, la Columbus Crew, Mațan se declara deja indragostit de clubul alb-vișiniu. Mațan bifeaza cea de-a treia experiența din Liga 1, dupa cele…

- Inainte de meciul cu CS Mioveni, Dan Petrescu a dezvaluit ce ținta are pentru restul perioadei de transferuri. CFR Cluj - CS Mioveni, in runda cu numarul 3 din Liga 1, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport. Dupa ce l-a vandut pe Marko Dugandzic la Rapid,…

- Rapid a invins-o pe FCSB cu 2-0 in etapa secunda a noului sezon de Liga 1, dar Mihai Stoica, managerul general al echipei oaspete, considera ca alb-vișiniii sunt „un adversar foarte modest”. FCSB a fost ingenuncheata in Giulești, dar Mihai Stoica nu se declara impresionat de echipa pregatita de Adrian…

- FCSB a avut o noua prestație modesta și a pierdut categoric derby-ul cu Rapid, 0-2. Dupa 1-1 cu U Cluj și 0-1 cu Saburtalo, jucatorii de la FCSB au dezamagit din nou. Vedetele roș-albaștrilor nu s-au ridicat la nivelul așteptarilor și au avut o prestație modesta pe Giulești. Dawa și Florinel Coman,…

- Fostul selecționer Victor Pițurca (66 de ani) spune despre Marko Dugandzic (28), varful pentru care Rapid a batut palma cu CFR Cluj, ca „nu-mi place, au nevoie de atacant de alt profil”. GSP.ro a informat in aceasta dimineața ca Rapid și CFR Cluj au batut palma pentru transferul atacantului croat Marko…

- Grigore Sichitiu, fost director general la Rapid, a vorbit despre noul acționar al clubului Dan Șucu. In direct la GSP LIVE, Sichitiu s-a aratat deranjat de declarațiile date de Șucu la adresa lui Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, și spune ca pe viitor ar trebuie sa stea departe de astfel de contre…