Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a aratat bucuros de rezultatul obținut contra rivalei Dinamo. „Geana“ a admis ca jocul nu l-a mulțumit și a punctat ca știe ce n-a mers in prima repriza, cand Știința a etalat un joc dezamagitor. „E adevarat, am facut o prima repriza modesta.…

- Antrenorul CS Universitații Craiova, Eugen Neagoe (55 de ani), a prefațat meciul contra lui Dinamo, din prima etapa a noului sezon de Superliga. Dinamo - CSU Craiova are loc luni, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Tehnicianul…

- Liga Profesionista de Fotbal a modificat programul primelor doua etape din sezonul 2023/2024 al SuperLigii. Miercuri, pe 26 iulie, FCSB o va infrunta pe ȚSKA Sofia, in deplasare, in prima manșa a turului doi preliminar din Conference League. Vicecampioana Romaniei a cerut ca derby-ul cu Dinamo, din…

- Atacantul Denis Alibec (Farul Constanta) a fost desemnat de Liga Profesionista de Fotbal cel mai bun jucator al editiei 2022-2023 a Superligii, iar Gheorghe Hagi (Farul), cel mai bun antrenor, in cadrul unui eveniment organizat, marti, cu ocazia tragerii la sorti a programului noului sezon competitional.De…

- Liga Profesionista de Fotbal a stabilit marți programul noului sezon al SuperLigii, care va debuta pe 15 iulie. FCSB și Dinamo vor intalni in prima etapa echipele din Craiova, iar campioana Farul se va deplasa la Sibiu.

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit dupa victoria cu Botev Plovdiv, scor 2-0, din primul amical din cadrul cantonamentului din Bulgaria. „Geana“ a apreciat in special tinerii introduși pe teren și a salutat revenirile lui Alex Mitrița și Nicușor Bancu. VEZI…

- Tehnicianul Adrian Mutu a fost desemnat de catre Liga Profesionista de Fotbal antrenorul ultimei etape, a 10-a, a Superligii, dupa victoria obținuta de Rapid Bucureșt, in deplasare, cu FCSB. Alaturi de el, alți 4 jucatori ai giuleștenilor au fost selectaț

- In echipa ideala a etapei a cincea din turneele play off play out ale Superligii, au fost inclusi si doi fotbalisti de la Farul Constanta, echipa de pe primul loc din clasament, iar managerul tehnic al trupei de pe litoral, Gheorghe Hagi 58 de ani , a fost desemnat antrenorul etapei.In aceasta runda,…