- Istvan Kovacs (38 de ani) a fost delegat la derby-ul etapei cu numarul 15 din Liga 1, programat vineri, de la ora 20:30, intre Rapid și Farul. Istvan Kovacs, „gaferul șef” al ultimelor saptamani, a fost trimis de CCA la cel mai așteptat meci al etapei cu numarul 15 din SuperLiga, cel dintre ocupantele…

- Universitatea Cluj și CFR Cluj se intalnesc in prima runda a grupei C din Cupa Romaniei, astazi, de la ora 21:00. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Din grupa C a Cupei Romaniei mai fac parte Rapid, Farul, CSM Alexandria și…

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul Farului, a avut o criza de nervi in minutul 35 al partidei cu CSM Alexandria, din Cupa Romaniei, imediat dupa golul de 1-1 marcat de Mihai Stancu. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 2-2. In celelalte partide din Grupa C se vor intalni CSC Dumbravița - Rapid (18…

- FCV Farul isi continua parcursul foarte bun din actuala editie a Superligii la fotbal. Echipa constanteana a reusit o noua victorie, scor 2-0 (1-0), in partida cu Universitatea Cluj, disputata sambata seara, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, in cadrul etapei a 14-a de campionat.…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Cupei Romaniei Betano. Prima runda va avea loc incepand cu data de 19 octombrie, iar Dumbravita are o grupa infernala, in care a picat cu campioana CFR Cluj, cu liderele din Liga 1, Rapid si Farul, cu U Cluj, dar si cu CSM Alexandria. Cele…

- Mihai Stoica este convins ca Gigi Becali a greșit cand a fixat prețuri foarte mari la biletele meciurilor din cupele europene. FCSB a avut stadioane pline la partidele din preliminarii și din play-off-ul Europa Conference League, dar la confruntarea cu Anderlecht, prima de pe teren propriu din grupe…

- Sepsi - Rapid | Fanii celor doua echipe au scandat pentru țara favorita inca din startul meciului. Cei de la Sepsi au cantat versurile melodiei Nelkuled, care ii apartine lui Ismeros Arcok, acesta fiind un imn neoficial al maghiarilor din intreaga lume. Printre versuri se regasesc: „Spunem același lucru…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul etapei #5 din noul sezon al Ligii 1, iar capurile de afiș ale rundei vor fi Rapid - UTA și FCU Craiova - Petrolul. Etapa cu numarul #6 din Liga 1 incepe vineri, 19 august, cu meciul dintre CS Mioveni și FC Argeș , programat de la ora 18:00 și se va termina…