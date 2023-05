Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Farul Constanța, Gica Hagi, s-a declarat mulțumit cu punctul obținut sambata seara, in Banie, cand a remizat cu Universitatea Craiova , scor 1-1. „Regele“ nu s-a aratat suparat pe Denis Alibec pentru cartonașul roșu incasat și considera ca titlul se joaca saptamana viitoare. VEZI…

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc sambata, 13 mai, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in etapa 8 a play-off-ului Superligii. Antrenorul Farului Constanta , Gica Hagi, a afirmat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca stie foarte bine spiritul oltenesc. El considera ca…

- Gheorghe Hagi, tehnicianul formației Farul, liderul Ligii 1, spune ca stie foarte bine spiritul oltenesc si considera ca echipa sa va avea o partida plina de provocari cu Universitatea Craiova. „Avem un meci in deplasare cu o echipa cu un lot foarte bun, care este in forma. In toate meciurile jucate…

- Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul liderului Farul, a prefațat duelul cu Sepsi de sambata, la finalul caruia „marinarii” se pot desprinde la șapte puncte de CFR și la opt de FCSB. Tehnicianul le-a dat și o veste proasta fanilor: „marinarii” au ramas fara fundașul central Gustavo Marins, accidentat.…

- Jucatorul echipei Villarreal, Alex Baena, a depus o plangere dupa ce a fost atacat la finalul meciului cu Real Madrid de sambata seara, a anuntat clubul sau intr-un comunicat de presa, atac despre care presa a spus ca a fost comis de mijlocasul uruguayan al madrilenilor, Federico Valverde.„Alex Baena…

- Gica Hagi a prefațat duelul dintre Farul și CS Universitatea Craiova, din etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1. Farul - CSU Craiova se joaca sambata, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport In conferința de presa susținuta azi, Gica Hagi a…

- Universitatea Craiova a incheiat sezonul regular cu o victorie in fața echipei UTA Arad, scor 2-1, dupa un meci frumos, cu multe faze de poarta. La finalul intalnirii, cei doi tehnicieni și-au spus concluziile legate de acest joc consumat vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din etapa 30 a Superligii.…

- Universitatea Craiova a facut un nou meci slab si a pierdut, 0-1 cu FC Voluntari. La finalul partidei, antrenorul Stiintei, Eugen Neagoe, s-a aratat dezamagit de rezultat si a dat vina pe arbitrul Fesnic pentru modul cum a gestionat meciul in repriza secunda. „A fost un joc pe care l-am controlat. Cei…