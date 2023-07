Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, a batut palma cu Laurențiu Reghecampf pentru postul de antrenor principal, ramas vacant dupa demiterea lui Eugen Neagoe. „Ne-am ințeles de mult. Așteptam sa se faca 12 noaptea și o sa-l anunțam. Primul mandat a inceput pe 26 iulie, deci și…

- Dupa demiterea lui Eugen Neagoe de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru a reușit sa-l convinga pe Laurențiu Reghecampf (47 de ani) sa semneze un contract valabil pana la finalul acestui sezon, in vara lui 2024. Decizia a fost luata, Reghecampf va fi noul antrenor al echipei CSU Craiova! Laurențiu…

- Numit in ianuarie 2023 pe banca Universitații Craiova, Eugen Neagoe nu a rezistat decat 6 luni in Banie și a fost demis dupa rezultatul de egalitate dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați, scor 0-0. Deși s-a vorbit despre Marius Șumudica pentru ocuparea postului de antrenor, nu este exclus sa…

- Gica Craioveanu, fostul mare atacant al Universitații Craiova, a comentat desparțirea echipei oltene de antrenorul Eugen Neagoe și ințelegerea cu Laurențiu Reghecampf. Echipa lui Mihai Rotaru a anunțat azi desparțirea de Eugen Neagoe, lucru care l-a surpins pe Craioveanu. Apoi, oltenii s-au ințeles…

- Mihai Rotaru l-a convins pe Laurențiu Reghecampf (47 de ani) sa vina in locul lui Eugen Neagoe (55 de ani) pe banca Universitații Craiova. Finanțatorul gruparii oltene l-a „folosit” in negocieri și de numele lui Marius Șumudica (52 de ani). La cateva ore distanța de la remiza „alba” cu Oțelul, Mihai…

- Eugen Neagoe (55 de ani) a fost demis de la CS Universitatea Craiova. Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a fost total nemulțumit de randamentul echipei... The post Eugen Neagoe, primul antrenor demis in noul sezon al SuperLigii! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Demis de Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova dupa remiza cu nou promovata Otelul Galati, Eugen Neagoe a vorbit despre despartirea de Stiinta. El nu si-a reprosat nimic pentru perioada petrecuta la carma gruparii alb-albastre. „Dureros este intotdeauna cand te desparți de o echipa. Dar, sincer,…

- Eugen Neagoe, antrenorul Universitații Craiova, a vorbit despre „convenția” anunțata de Gigi Becali, patronul FCSB, cu Mihai Rotaru, finanțatorul echipei oltene. Universitatea Craiova - Farul are loc sambata, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport…