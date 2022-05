Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Iancu, tatal tanarului Alexandru Iancu (22 de ani), care a murit in spitalul Sf. Ioan din Capitala la trei saptamani dupa incendiul de la clubul Colectiv, din cauza infectiilor nosocomiale. afirma ca pana in prezent au fost judecati si pedepsiti cei vinovati pentru producerea incendiului, dar…

- Eugen Iancu, tatal unui tanar mort dupa incendiul din clubul Colectiv și președintele „Asociației Colectiv”, atrage atenția, intr-un mesaj postat luni pe Facebook , ca multe intrebari raman fara raspuns privind tragedia din octombrie 2015, iar dosarul incheiat pe 12 mai raspunde doar celor privind incendiul…

- Eugen Iancu, tatal lui Alexandru Iancu (22 de ani), care a murit in spitalul Sf. Ioan din Capitala la trei saptamani dupa incendiul de la clubul Colectiv, din cauza infectiilor nosocomiale, sustine ca pana acum au fost judecati si pedepsiti doar cei vinovati pentru producerea incendiului, dar inca nu…

- Republica Moldova a transmis reprezentanților Uniunii Europene a doua parte a chestionarului privind aderarea la UE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Sunt vești COLOSALE pentru sute de romani! Statul roman va acorda sume importante de bani pentru toate persoanele care vor sa desfașoare acest tip de activitate. De REȚINUT! Cei care vor sa intre in posesia ajutorului financiar trebuie sa indeplineasca anumite condiții. Decizia este una neașteptata…

- Ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov vor participa, sambata, la Pelerinajul de Florii din Bucuresti, anunta Patriarhia Romana, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”!, a anunțat primarul Nicușor Dan. „In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii…

- Fostul primar al Sectorului 1 din Capitala, Daniel Tudorache, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul in care a fost anchetat pentru complicitate la trafic de influența și spalarea banilor. Fii la curent cu cele…