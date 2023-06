Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al sectorului 5 Cristian Popescu Piedone scapa de inchisoare in dosarul „Colectiv”. Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au admis, miercuri, recursul in casație formulat de Piedone, au anulat sentința data de instanțele inferioare (Tribunalul, respectiv, Curtea de Apel București),…

- Lovitura primita in justitie de presedintele CJ Iasi Costel Alexe a rascolit apele in politica ieseana! Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au constatat legalitatea rechizitoriului intocmit de procurorii DNA si au dispus inceperea judecatii privindu-l pe Costel Alexe, acuzat de fapte de…