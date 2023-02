Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 28 decembrie 2022, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda și o moneda din argint cu tema 50 de ani…

- UBB anunța lansarea unui nou program in domeniul medical, care este „focalizat pe cercetare avansata”. Programul UBBMed, lansat miercuri la Cluj, are deja parteneriate cu infrastructuri clinice, publice și private care, susținand activitațile clinice desfașurate prin acest program inovativ, vor fi primele…

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Administratia Vladimir Putin a avertizat, joi seara, ca vor fi "consecinte" daca Statele Unite confirma actiunea "provocatoare" de trimitere a unor sisteme antiaeriene avansate de tip Patriot in Ucraina.

- In 2019, in gama SYMFONISK a fost lansata prima lampa cu o boxa integrata, marcand primele produse dezvoltate impreuna de IKEA și Sonos . Acum, colaborarea continua cu lansarea urmatoarei iterații din gama SYMFONISK – sub forma unei lampi de podea. „Am invațat foarte multe despre felul in care oamenii…

- Florin Piersic, cel mai iubit actor roman, lanseaza prima carte, cu o luna inainte sa implineasca 87 de ani! Simbol al culturii și cinematografiei romanești, artistul a generații de romani, actorul ce a jucat in zeci de pelicule cinematografice și piese de teatru memorabile, și-a publicat in sfarșit…

- SUA intentioneaza sa-si faca cunoscut vineri noul bombardier strategic stealth B-21 'Raider', un aparat capabil sa opereze fara echipaj si sa efectueze lovituri nucleare cu raza lunga de actiune, utilizand de asemenea armament clasic, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Armin van Buuren lanseaza „Typically Dutch”, o piesa care a fost ascultata in premiera la Tomorrowland 2021, fiind de atunci foarte solicitata. „Typically Dutch” a fost realizata in colaborare cu artiștii olandezi Wildstylez și PollyAnna. Un banger in adevaratul sens al cuvantului, noua piesa lansata…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, in 28 noiembrie, o moneda din aur cu tema "300 de ani de la zidirea Bisericii Kretzulescu din Bucuresti". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…