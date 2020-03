Stiri pe aceeasi tema

- Costel Alexe, ministrul interimar al Mediului, a declarat, marți, ca, in opinia sa, Partidul Național Liberal va vota „la investire” Guvernul Cițu.„Cred ca Partidul Național Liberal va vota la investire acest guvern”, a spus Alexe. El a mai declarat ca iși dorește sa se ocupe de problemele…

- Premierul in exercitiu, Ludovic Orban, a chemat saptamana viitoare partidele parlamentare la consultari pentru stabilirea datei alegerilor locale. Consultarile ar urma sa aiba loc marti, iar joi s-ar putea reuni plenul pentru votul asupra Guvernului Citu.

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat vineri ca decizia de investire a Guvernului Citu este in mana Parlamentului, iar PNL va actiona conform procedurilor constitutionale. "Vom vedea, este in mana Parlamentului decizia de investire a Guvernului Citu. Noi am purtat discutii, negocieri, am…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la finalul negocierilor purtate de liberali cu reprezentanții partidelor parlamentare in vederea constituirii unei majoritati pentru sustinerea Guvernului Citu ca este neplacut surprins de decizia Birourilor Permanente Reunite de a sabili calendarul…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a sustinut o declaratie politica in care a aratat ca liberalii isi ascund esecurile sub o eterna retorica mincinoasa legata de mostenirea lasata de PSD. Eugen Bejinariu a declarat ca politicienii de dreapta au fost dintotdeauna mai buni la capitolul comunicare,…

- Maine incep audierile pentru ministrii Guvernului Citu. Vor dura trei zile! Ministrii lui Florin Citu vor incepe sa fie audiati de marti si ar mai putea astepta o saptamana pana la votul de investire. Potrivit calendarului, cel mai probabil, votul de investire a guvernului va fi programat pentru luni,…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a ținut sa respinga in cadrul unei conferința de presa, ideea care circula inclusiv in județul Suceava ca PSD și PNL au o ințelegere privind declanșarea alegerilor anticipate. ”Eu vreau sa va spun ca noi am fost forțați in aceasta privința in sensul ca a venit…

- Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Radulescu, constata ca guvernarea liberala dezvaluie zilnic ”propria incompetența” și faptul ca, in campania electorala prezidențiala, ”liberalii i-au mințit pe romani”. ”Acest lucru este demonstrat, cu prisosința, de acțiunile guvernului și ale președintelui Klaus…