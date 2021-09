„EU VREAU SĂ PLECE CÎȚU! TU VREI?” „EU VREAU SA PLECE CIȚU! TU VREI?” Azi se citește in plenul reunit al Parlamentului moțiunea de cenzura a PSD „care va duce la cadea guvernului”, dupa cum spune deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu. „Marți, noi, toți parlamentarii romani, deputați și senatori, ne vom exprima votul cu privire la moțiune. Din cauza lui Cițu […] Articolul „EU VREAU SA PLECE CIȚU! TU VREI?” apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

