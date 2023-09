Stiri pe aceeasi tema

- „Maine vom fi din nou aici. Eu reprezint cei doi asociați ai firmei și firma in sine. Am ajuns sa cunosc despre un comunicat de presa preluat de dvs ca sunt in situația de inculpați. Am aflat și eu din presa ca cel de-al treilea client - societatea este acuzata. Am aflat din comunicate transmise catre…

- Judecatorii au luat primele masuri in dosarul deschis in scandalul azilelor pentru varstnici. Patru inculpati au fost arestati preventiv. Printre acestia, administratorul unui centru, Stefan Godei, fost vice-presedinte a Tineretului PSD.

- Pentru Rodica Boanca, mandatul de parlamentar pare sa fie o adevarata Epoca de AUR, și nu ne referim aici la reușitele politice, ci la afacerile familiei, acolo unde profiturile soțului senatoarei de Ialomița, Florin Boanca, au cunoscut creșteri vertiginoase, conform Podul.ro.Din 2021, anul in care…

- Pichetarea Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel nou" din Suceava, anunțata pentru joi, in intervalul orar 15.00-15.30, de Sindicatul Medicilor „Solidaritatea", a adunat, dupa mai multe apeluri telefonice, aproape 25 de medici. La ora anunțata pentru inceperea protestului, ...

- Marți, Franța a acuzat Rusia ca se afla in spatele unei vaste operațiuni de interferența digitala care implica publicarea de articole false ostile Ucrainei in marile ziare franceze, acțiuni care fac parte din „razboiul hibrid” al Moscovei, potrivit AFP.

- Producatorii de alimente din Ungaria se extind in Ținutul secuiescZece producatori de alimente din Ungaria vor avea noi posibilitati de a isi vinde produsele in Transilvania, ca urmare a unei intalniri de doua zile cu cei mai importanti furnizori si distribuitori ai lanturilor de vanzare a produselor…

- Directorul interimar al SA Energocom, Victor Banzari, susține astazi, 9 iunie, o conferința de presa despre achizițiile de gaze, contractele noi, dar și precizari referitoare la tranzacțiile anterioare.

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi va refuza un contract profitabil in Arabia Saudita si va semna cu echipa americana Inter Miami dupa despartirea de campioana Frantei, Paris Saint-Germain, informeaza miercuri BBC, citat de Reuters.