Eu nu am pierdut! Înfrângerea este a cetățenilor… CARAȘ-SEVERIN – A remarcat cu tristețe șeful județului, acum, la o luna și jumatate de la alegeri, tragand concluzia ca „dupa cele 90 de minute de joc, PSD a dat gol, primind pasa de la un penelist“! Intrebat din nou despre rezultatele alegerilor, Romeo Dunca a raspuns: „Am pierdut președinția Consiliului Județean pentru ca poporul nu a fost hotarat sa mearga mai departe cu mine. Cetațenii poate ca n-au fost destul de conștienți ca drumul pe care județul a apucat-o a fost drumul cel bun. Și chiar daca ar fi zis: «da, ar fi bine bine», n-au fost atata de hotarați sa mearga la vot intr-un numar… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

