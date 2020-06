"Eu care sunt negru și urât" „Va voi vorbi despre oamenii petrolului și despre sufletul lor negru și mai inflamabil decat petrolul… Va voi vorbi despre crimele lui și ale oamenilor lui… Eu care sunt negru și urat… eu care murdaresc și distrug tot ceea ce ating și care asemeni petrolului sunt ticalos, patimaș și ignorant și nu-mi pasa de prapadul pe care vorbele mele il aduc pe lume” declama in 1934 poetul avangardist Geo Bogza, in al sau „Poem Petrolifer”, posibil raspunzand, cațiva ani mai tarziu, provocarii lansate de Victor Brauner in 1929, in vestita sa pictura suprarealista „Geo Bogza aratand capul sau peisajului cu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Va voi vorbi despre oamenii petrolului și despre sufletul lor negru și mai inflamabil decat petrolul… Va voi vorbi despre crimele lui și ale oamenilor lui… Eu care sunt negru și urat… eu care murdaresc și distrug tot ceea ce ating și care asemeni petrolului sunt…

- In pietele din Bucuresti, un kilogram de cirese a ajuns sa fie vandut cu 150 de lei.Cu toate acestea, pretul de import este de maxim 6-7 lei, potrivit pomicultorilor.”Astea care sunt cu 150 de lei sunt cirese aduse din import. Un euro, un euro jumatate, mai mult nu e kilogramul de cirese”, a spus Gheorghe…

- Avocatul Gheorghe Piperea considera ca speța Kovesi s-a judecat la CEDO cu „viteza uluitoare”, explicand ca majoritatea de peste 99% a spețelor care vin din Romania sunt declarate ca inadmisibile intr-un fel de procedura de filtru. In plus, crede avocatul, odata cu decizia CEDO in cazul Laura Codruța…

- Pretul petrolului a atins o valoare negativa doar in cazul contractului cu scadenta de mai, care urma sa expire pe 21 aprilie, in timp ce contractele cu scadente mai indepartate, respectiv iunie, iulie, august, si-au mentinut evolutia, se arata intr-o analiza a casei de brokeraj XTB Romania.…

- Cazul unei paciente de 65 de ani, devenita ulterior decesul cu nr. 399 din Romania, internata la Spitalul din Targu Neamț, desi avea toate simptomele specifice infecției cu Covid, pare a fi genul de neglijența care explica de ce principalele focare din țara sunt tocmai unitațile sanitare. Așadar, in…

- Un video cu animații 3D, realizate de zeci de artiști internaționali, a fost proiectat vineri noapte pe fațada Palatului Parlamentului. Momentul de la Palatul Parlamentului a fost transmis online, pe pagina de Facebook a iMapp Bucharest. Evenimentul a facut parte dintr-un proiect de conștientizare,…

- Ponderea cheltuielilor cu transportul rutier in prețul final este de 0,3% la carne, 0,4% in cazul conservelor, 0,5% la produsele de panificație, paste fainoase și lactate, 0,9% la hartie igienica, fructe și legume, 1% la faina și 3,7% in cazul apei imbuteliate, anunța UNTRR, anunța MEDIAFAX.Uniunea…

- Cazul unui barbat din Piatra-Neamț, dus de 3 ori la spital și trimis acasa de doua pri fara sa i se faca testul pentru depistarea noului coronavirus, a intrat in atenția prefectului. Corpul de control al instituției a cerut Poliției Neamț și Direcției de Sanatate Publica Neamț sa faca verificari pentru…