Stiri pe aceeasi tema

- Romanii prefera destinatiile exotice in aceasta vara, iar printre cele mai cerute sejururi sunt cele spre Seychelles, Madeira si Kenya, dar si spre Republica Dominicana, Mexicul si Tanzania, arata datele Eturia, touroperator specializat pe destinatii exotice.

- Touroperatorul Eturia, specializat in destinatii exotice, va lansa chartere in Jamaica, Mexic, Cuba si Mauritius. Printre cele mai cautate destinatii exotice acum sunt Seychelles, Zanzibar, Maldive, dar si Kenya si Madeira, a declarat pentru News.ro Sorin Stoica, CEO Eturia. Acesta estimeaza ca vom…

- ”Turistii Eturia aleg ca destinatiile din Oceanul Indian sa fie in continuare vedetele acestei perioade. Printre cele mai cautate destinatii amintim: Seychelles, Zanzibar, Maldive, dar si pachetele din Kenya, cea mai la moda destinatie a ultimelor luni. Totodata, observam ca Madeira se bucura de din…

- Litoralul romanesc nu mai are așa multa cautare in deschiderea sezonului turistic, care grupeaza sarbatoarea Paștelui Ortodox și 1 Mai, fiind preferate pensiunile rurale din țara. Cei care vor sa plece in strainatate aleg mai degraba vacanțe in Egipt.Romanii iau cu asalt Egiptul pentru miniconcediul…

- ”Zborurile directe catre destinatii mai greu accesibile au devenit extrem de apreciate si cautate de catre turistii romani. Iar acum, cand majoritatea calatorilor se gandesc la planurile pentru vacanta de Paste, Eturia adauga in portofoliul sau o noua destinatie: Madeira. Inainte, un zbor catre Madeira…

- Zborurile directe catre destinatii mai greu accesibile au devenit extrem de apreciate si cautate de catre turistii romani, printre acestea numarandu-se si Insula Primaverii Eterne, Madeira.

- “In aceasta perioada, cele mai cautate vacante sunt vacantele de tip charter in destinatii exotice. As mentiona aici, in ordinea preferintelor: Kenya, Maldive, Republica Dominicana si mai nou, abia lansat, noul nostru charter cu destinatia Seychelles, un produs premium operat in premiera in Romania…

- Tanzania intra din nou in atentia romanilor, de data aceasta nemaifiind vorba despre preturi si exotism, ci despre faptul ca ar putea fie mai periculoasa decat a lasat sa para. Decesul presedintelui acestui stat, John Magufuli, pune inca o data in discutie gravitatea infectarilor cu COVID-19 in aceasta…