- Agentia de turism Eturia apreciaza ca, din punct de vedere turistic, a fost un sezon, marcat insa de multa tensiune in piata, data de concurenta ridicata, instabilitate politica, cresteri de tarife la biletele de avion si la hoteluri din cele mai cautate

- Datele publicate luni de Eurostat arata ca rezidenții din Uniunea Europeana (UE) au cheltuit, in medie, 336 de euro pentru o vacanța in anul 2016, pe ultimele locuri in UE fiind letonii, cu 107,62 euro și romanii, cu 124,76 euro. Rezidenții din Luxemburg sunt pe primul loc in UE cand vine vorba de cheltuieli…

- Sunt multe lucruri pe care este bine sa le iei in considerare, atunci cand te hotaraști sa calatorești intr-o destinație exotica. Daniela Shah, coproprietar Eturia, iți dezvaluie ce trebuie sa faci ca sa ai o vacanța exotica reușita. Bora Bora De la an la an, destinațiile extraeuropene caștiga teren…

- Tinerii din generatia Millennials cheltuiesc in medie 1.180 de euro pe vacanta de vara, insa cei mai multi nu au 1.000 de euro pusi deoparte, asa ca pleaca in concediu pe datorie, arata un studiu international publicat joi de expertii bancii BCR de la Scoala de bani, un program national de educatie…

- Acestia le recomanda tinerilor ca, pentru a nu ajunge in aceasta situatie, indiferent de destinatia aleasa, sa economiseasca din timp si sa puna deoparte o suma de bani in fiecare luna. "Romanii au cheltuit, in primele opt luni din 2017, putin peste doua miliarde de euro pe vacantele in strainatate,…

- Atunci cand planuiesc o vacanta, mai bine de jumatate dintre romani opteaza pentru cazarea la hotel. Conform unui studiu international despre calatorii, turistii romani aleg mai degraba hotelul ca optiune de cazare decat o camera, un apartament sau o casa inchiriata pentru cateva zile de concediu.