- Premierul desemnat, Ludovic Orban a declarat, duminica, ca isi doreste ca saptamana viitoare sa avem un guvern. El a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea senatorilor și deputaților PSD, dar si pentru a mobiliza parlamentarii. ”Am stabilit o strategie in cazul in care ne…

- Operatorul aerian elvetian Suiss a consemnat la sol flota sa de 29 de avioane Airbus A220, pentru verificarea motoarelor, in urma unor probleme la motor inregistrate de o aeronava care efectua marti o cursa intre Geneva si Londra, a anuntat compania, citata de publicatia Blick, transmite Reuters.

- Bilantul in urma unei alunecari de teren produse in statul regional Popoarele, Nationalitatile si Natiunile Sudice din Etiopia a ajuns la 18 decese, a informat luni televiziunea publica EBS, citata de agentia Xinhua. ''Trupurile a 18 persoane au fost scoase pana acum la suprafata dupa alunecarea…

- Flota globala de avioane de pasageri si transport se va dubla de la 23.000 cat este in prezent, la aproape 48.000 pana in 2038 avand in vedere cresterea traficului aerian cu 4.3% anual, conform celei mai noi Prognoze privind evolutia pietei la nivel global intre anii 2019 - 2038, realizata de Airbus,…

- TAROM a demarata in luna iunie a acestui an procedurile pentru cumpararea de noua aeronave noi tip ATR 72-600, iar un astfel de model va putea fi vazut de participantii la show-ul aviatc BIAS 2019 care are loc sambata la Bucuresti pe Aeroportul Aurel Vlaicu / Baneasa.

- Acordul a fost semnat de Mohammed Hamdan Daglo, numarul 2 al Consiliului militar, si de Ahmed Al-Rabie, reprezentantul Aliantei pentru Libertate si Schimbare (ALC), varful de lance al miscarii de protest. Ceremonia a avut loc in cursul dupa-amiezii la Khartoum, pe malurile Nilului, in prezenta unor…

- Consiliul guvernatorilor Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) se va reuni joi, la Viena, pentru a discuta numirea unui nou director al institutiei. Conform unui anunt publicat pe site-ul institutiei, www.iaea.org, sedinta cu usile inchise va incepe la ora locala 10.00 (11.00 ora…